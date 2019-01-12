В Лас-Вегасе Samsung представил роботов с искусственным интеллектом

Сеул, , 15:41 — REGNUM Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics на выставке Consumer Electronics Show в США представил нескольких инновационных роботов с искусственным интеллектом. Они помогут следить за здоровьем и облегчат выполнение множества повседневных задач, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung представил роботов двух моделей под названием Samsung Bot и GEMS. Первый предназначен главным образом для пожилых людей: он способен измерять артериальное давление, пульс, интенсивность дыхания, качество сна и может напоминать о приеме лекарств. Кроме того, робот может позвонить в службу спасения в случае опасности — например, если пользователь потеряет сознание или у него случится инфаркт. Также Samsung bot способен подключаться к системе «умный дом» и взаимодействовать с различными устройствами. Помимо прочего, робот непрерывно следит за температурой, влажностью и качеством воздуха, предупреждая о наличии загрязнений, опасных веществ и т.д. В супермаркетах и ресторанах Samsung bot порекомендует те или иные продукты с учетом особенностей здоровья и поможет оплатит счёт.

Что касается робота GEMS, то он представляет собой носимое устройство, которое предназначено для помощи людям с ограниченными возможностями: он берет на себя часть нагрузки поврежденных мышц, тем самым облегчая передвижение или совершение сложных действий.