Компания Apple занялась «умной» одеждой

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Американская компания Apple зарегистрировала в ведомстве по патентам и товарным знакам США патентую заявку «Ткань со встроенными электрическими компонентами». Заявка опубликована на сайте ведомства.

Патент описывает технологию изготовления ткани, в которую встраиваются проводящие и изолирующие нити. Проводящие нити смогут обеспечить взаимодействие электронных устройств, встроенных в одежду.

Заявка предусматривает, что этот материал может использоваться для создания сумки, мебели, одежды и других предметов из ткани, оснащённых различными электронными компонентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Microsoft зарегистрировала в США патент на носимое устройство, которое должно помочь людям с расстройством моторных функций. Предполагается, что новое устройство от Microsoft сможет отследить возникновение непроизвольных движений и поспособствовать их уменьшению за счёт механической стимуляции тактильных ощущений.