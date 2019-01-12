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Компания Apple занялась «умной» одеждой

Техника

Компания подала патентную заявку на «ткань со встроенными электрическими компонентами»

Вашингтон, 12 января 2019, 13:00 — REGNUM  Американская компания Apple зарегистрировала в ведомстве по патентам и товарным знакам США патентую заявку «Ткань со встроенными электрическими компонентами». Заявка опубликована на сайте ведомства.

Патент описывает технологию изготовления ткани, в которую встраиваются проводящие и изолирующие нити. Проводящие нити смогут обеспечить взаимодействие электронных устройств, встроенных в одежду.

Заявка предусматривает, что этот материал может использоваться для создания сумки, мебели, одежды и других предметов из ткани, оснащённых различными электронными компонентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Microsoft зарегистрировала в США патент на носимое устройство, которое должно помочь людям с расстройством моторных функций. Предполагается, что новое устройство от Microsoft сможет отследить возникновение непроизвольных движений и поспособствовать их уменьшению за счёт механической стимуляции тактильных ощущений.

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