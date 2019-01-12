Эксперты назвали компании, лидирующие по количеству патентов в США

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Список из 50 компаний, зарегистрировавших в США наибольшее количество патентов в 2018 году, составили эксперты IFI CLAIMS Patent Services. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Американская компания International Business Machines (IBM) зарегистрировала в 2018 году в США 9100 патентов, став лидером по этому показателю. На втором месте с 5850 зарегистрированными патентами расположилась южнокорейская компания Samsung Electronics, на третьем — японская Canon (3056).

Замкнули пятёрку американская Intel (2735) и южнокорейская LG Electronics (2474).

В десятку вошли TSMC, Microsoft Technology Licensing, Qualcomm, Apple и Ford Global Technologies.

Отметим, пятёрка лидеров по количеству зарегистрированных патентов не изменилась по сравнению с прошлым годом.