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Ракета-носитель «Иртыш» будет изготовлена к 2022 году

Техника

Первая ракета-носитель «Иртыш» будет доставлена на космодром «Байконур» для подготовки к испытательному пуску в 2022 году

Самара, 12 января 2019, 12:17 — REGNUM  Ракета-носитель среднего класса «Иртыш» (ранее «Союз-5») будет изготовлена и поставлена на космодром «Байконур» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и технологий Самарской области.

Минпром Самарской области опубликовал сообщение ракетно-космического центра «Прогресс» о ходе работы по созданию ракеты-носителя среднего класса «Иртыш».

Генеральный график предусматривает, что первая ракета-носитель будет доставлена на космодром «Байконур» в 2022 году, где будет проведён комплекс испытаний и начнётся подготовка к пуску. Работы по созданию РН «Иртыш» ведутся в рамках договора между РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс».

В заявлении РКЦ «Прогресс» отмечается, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности использования первой ступени РН «Иртыш» в качестве первой ступени ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в «Роскосмосе» сообщили, что проект целевой федеральной программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» будет представлен на утверждение правительству России до 15 января.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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