Xiaomi запланировала инвестиции в технологии искусственного интеллекта

Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Китайская компания Xiaomi инвестирует минимум $1,5 млрд в технологии искусственного интеллекта в течение следующих 5 лет, заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь Bloomberg Television.

Глава компании отметил, что эти инвестиции станут частью стратегии компании, направленной на развитие технологии интернета вещей. Xiaomi стремится диверсифицировать свои доходы, выйдя за рамки компании-производителя смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года представитель южнокорейской компании Samsung сообщил об утверждении программы развития технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что общий объём инвестиций Samsung на исследования и разработки в этой области достигнет $22 млрд к 2020 году.