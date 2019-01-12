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Первый тизер мобильной игры по сериалу «Во все тяжкие» опубликован в сети

Техника

Среди её персонажей обязательно будут такие персонажи телесериала как Джесси Пинкман, Гус Фринг, Сол Гудман и Майк Эрмантраут

Вашингтон, 12 января 2019, 09:14 — REGNUM  В интернете опубликован первый тизер компьютерной игры для мобильных устройств Breaking Bad: Criminal Elements, созданной по мотивам популярного телесериала «Во все тяжкие».

Сообщается, что новая игра создана в жанре стратегии и среди её персонажей обязательно будут такие персонажи телесериала как Джесси Пинкман, Гус Фринг, Сол Гудман и Майк Эрмантраут.

Как утверждают создатели Breaking Bad: Criminal Elements, они создали игру с очень внимательным отношением к деталям, однако подробности сюжета игры ими не раскрываются. При этом известно, что в игре есть возможность взаимодействия с указанными выше персонажами сериала и что персонажи в игре покажут новые грани своих характеров. Также персонажи игры смогут помочь (или не помочь) игроку построить собственный бизнес.

Отметим, выход игры Breaking Bad: Criminal Elements по мотивам популярного телесериала «Во все тяжкие» намечен на конец 2019 года.

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