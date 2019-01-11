Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Американская компания Apple намерена представить осенью 2019 три новые модели смартфона iPhone. Об этом 11 января сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, флагманский смартфон будет оснащён тройной основной камерой, одна из модулей которой получит сверхширокоугольный объектив, а две другие модели оснастят двойными камерами.

Новые устройства могут получить названия iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR2019. Как ожидается, они придут на смену моделям iPhone XS и iPhone XS Max, а также выпущенному в минувшем году бюджетному iPhone XR, который, по оценкам экспертов, демонстрирует не очень успешные продажи.

Известно также, что iPhone XR2019 будет оснащен LCD-дисплеем, тогда как два других устройства получат OLED-экраны. Других подробностей на данный момент не приводится.

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