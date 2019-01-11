Азербайджан купил у Израиля «дроны-камикадзе» SkyStriker

Баку, , 16:45 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана пополнили свои арсеналы израильскими барражирующими боеприпасами SkyStriker производства компании Elbit Systems, сообщает 11 января интернет-портал bmpd со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В частности, 10 января пресс-служба опубликовала фотографии показа этого оружия президенту Ильхаму Алиеву в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны государственной пограничной службы Азербайджана.

Дрон-камикадзе представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Его вес — 35 кг, а боевые части разного назначения имеют массу от пяти до 10 кг.

Находиться в воздухе SkyStriker может до двух часов. Управляющий дроном оператор может наводить его на цель практически до соприкосновения с нею с возможностью отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БЛА может вернуться назад и опуститься на землю при помощи парашюта.

Стоит отметить, что на вооружении армии Азербайджана уже находятся малые ударные одноразовые БЛА Harop компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Orbiter 1K (Zərbə-K) компании Aeronautics Defense Systems (ADS). При этом Orbiter 1K (Zərbə-K) демонстрационно применялись по армянским позициям на линии противостояния, а дроны-камикадзе IAI Harop были использованы в ходе боёв в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе

В отличие от IAI Harop барражирующие боеприпасы SkyStriker и ADS Orbiter 1K почти бесшумны, так как приводятся в движение электромоторами.

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