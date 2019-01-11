Газовозы для «Арктик СПГ-2» построят на Дальнем Востоке

Большой Камень, Приморский край, , 16:08 — REGNUM Компания НОВАТЭК подписала соглашение с судоверфью «Звезда» на строительство 15 танкеров-газовозов для вывоза сжиженного природного газа с будущего проекта «Арктик СПГ-2». Как сообщает «Коммерсантъ», документ был подписан в конце 2018 года.

По информации издания, в документе прописана возможность переуступки прав на заказ пяти-шести компаниям, в том числе «Совкомфлоту», канадской судовладельческой компании Teekay или их дочерним структурам.

Напомним, проект «Арктик СПГ-2» станет вторым СПГ-заводом НОВАТЭКа после «Ямал СПГ», недавно вышедшего на полную мощность. Завод на Гыданском полуострове будет состоять из трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

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Суда будут изготовлены по проекту Yamalmax ледового класса Arc7, который использовался при строительстве газовозов для «Ямал СПГ» на верфях Южной Кореи. Российское «происхождение» новых газовозов позволит беспрепятственно использовать их на Северном морском пути, когда в силу вступят новые требования законодательства. Напомним, весной 2018 года правительство предложило запретить использование иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской части Арктики.

В данный момент законопроект корректируется, в том числе в интересах производителей СПГ. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, при перевозках по Севморпути компании смогут использовать суда под иностранными флагами до появления в их распоряжении российских аналогов.

Напомним, в 2016 году в Большом камне вступила в строй первая очередь верфи крупнотоннажного судостроения. В рамках второго этапа строительства возводится сухой док размерами 485×114×14 м. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Верфь находится под управлением Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) — консорциума «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка.

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