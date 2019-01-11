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Hyundai анонсировал старт продаж кроссовера Kona Iron Man

Техника

Всего будет выпущено 7000 машин

Hyundai анонсировал старт продаж кроссовера Kona Iron Man
Kona Iron Man Edition

Сеул, 11 января 2019, 13:27 — REGNUM  Представители автомобилестроительной компания Hyundai Motor Company сообщили, что 23 января в продажу поступит первый в мире лимитированный автомобиль по мотивам вселенной Marvel — Kona Iron Man .

Известно, что данный кроссовер будет продаваться в мире в ограниченном количестве. Всего будет выпущено 7000 машин, 1700 из них попадут на рынок Южной Кореи.

Элементы внешнего и внутреннего дизайна кроссовера напоминают броню Железного человека. Одной из характерных черт Kona Iron Man стала уникальная передняя оптика с оригинальными дневными ходовыми огнями, напоминающими глаза шлема Железного человека.

Также модель имеет узор в форме шлема брони на крыше, V-образную выштамповку на капоте и эмблемы на передних крыльях. На задних дверях автомобиля располагаются логотипы Stark Industries.

Автомобиль выполнен в эксклюзивном матово-сером цвете Iron Man, включая тёмную хромированную фальшрадиаторную решётку. Внутри салона также имеются характерные черты дизайна супергероя: специально изготовленные сиденья, подпись Тони Старка на ручке селектора и фирменный проекционный дисплей, интерфейс которого имеет характерный дизайн.

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