Власти Тибета ускорят развитие железнодорожной инфраструктуры в 2019 году

Пекин, , 12:41 — REGNUM Тибетский автономный района Китая продолжит наращивать строительство железных дорог в 2019 году, было заявлено во время второй сессии Тибетского собрания народных представителей 11-го созыва, передает 11 января агентство Синьхуа.

Регион продолжит планирование и строительство железнодорожной магистрали Сычуань — Тибет, а также улучшать качество соответствующих транспортных услуг. Кроме того, планируется ускорить строительство участка Лхаса — Ньингчи железной дороги Сычуань — Тибет, отметил председатель местного правительства Цичжала.

В 2017 году инвестиции в строительство железных дорог Тибета составили 4,2 млрд юаней ($623 млн). Работы по прокладке путей на секции Лхаса — Ньингчи стартовали во второй половине 2018 года.

Напомним, что строительство магистрали Лхаса — Ньингчи началось в 2014 году. Она должна выполнить задачу усовершенствования железнодорожной сети региона, а также транспортной инфраструктуры для того, чтобы подстегнуть экономическое социально-развитие этого отсталого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие железнодорожной инфраструктуры идет и в других районах северо-запада Китая. Первый скоростной поезд семейства «Фусин» со скоростью передвижения 160 км/ч был запущен на линии Ланьчжоу — Чунцин буквально на днях.

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