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В России впервые испытали двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках

Техника

В ходе испытаний была подтверждена работоспособность двигателя на проходных режимах

Москва, 11 января 2019, 08:17 — REGNUM  Первичные испытания электрического двигателя мощностью 500 кВт на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) завершили специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) и сотрудники компании «СуперОкс», сообщила пресс-служба института.

«Испытания двигателя такого класса проведены впервые. Подготовительные работы заняли около трех месяцев, в них были задействованы многие подразделения ЦИАМ», — говорится в сообщении.

В соответствии с техническими особенностями электродвигателя инженеры изготовили оснастку и доработали стенд. В ходе испытаний была подтверждена работоспособность двигателя на проходных режимах. Полученные данные позволят разработать программу дальнейших испытаний с целью подтверждения эксплуатационных характеристик двигателя.

Современные ВТСП-ленты обладают токонесущей способностью, которая в 200−300 раз превышает таковую для традиционных проводников — меди и алюминия. Технология позволяет создать более высокие магнитные поля при тех же размерах катушек и тем самым значительно улучшать характеристики вращающихся машин.

Предполагается, что в 2020 году ВТСП-электродвигатель будет испытан в составе летающей лаборатории в реальных условиях полета.

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Авиастроение
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