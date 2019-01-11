В России впервые испытали двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках

Москва, , 08:17 — REGNUM Первичные испытания электрического двигателя мощностью 500 кВт на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) завершили специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) и сотрудники компании «СуперОкс», сообщила пресс-служба института.

«Испытания двигателя такого класса проведены впервые. Подготовительные работы заняли около трех месяцев, в них были задействованы многие подразделения ЦИАМ», — говорится в сообщении.

В соответствии с техническими особенностями электродвигателя инженеры изготовили оснастку и доработали стенд. В ходе испытаний была подтверждена работоспособность двигателя на проходных режимах. Полученные данные позволят разработать программу дальнейших испытаний с целью подтверждения эксплуатационных характеристик двигателя.

Современные ВТСП-ленты обладают токонесущей способностью, которая в 200−300 раз превышает таковую для традиционных проводников — меди и алюминия. Технология позволяет создать более высокие магнитные поля при тех же размерах катушек и тем самым значительно улучшать характеристики вращающихся машин.

Предполагается, что в 2020 году ВТСП-электродвигатель будет испытан в составе летающей лаборатории в реальных условиях полета.