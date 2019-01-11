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Все этапы сборки «Союзов» взяли под видеонаблюдение

Техника

Технология видеонаблюдения внедрена еще на трех участках сборки кораблей

Москва, 11 января 2019, 08:12 — REGNUM  Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева внедрила на всех этапах производства космических кораблей «Союз» технологии видеонаблюдения, сообщает 11 января РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На основных участках сборки имелась система видеофиксации, — сказал собеседник издания. — Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения».

Напомним, в конце августа на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. После проверки экипаж МКС нашел отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который был пристыкован к станции.

До сих пор причины появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» не установлены. Поэтому фрагмент обшивки будет доставлен на Землю для изучения, так как весь корпус корабля «Союз МС-09», кроме спускаемого аппарата, при возвращении на Землю сгорит в плотных слоях атмосферы.

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