Беспилотные автобусы встанут на экскурсионные маршруты Пекина к 2022 году

Пекин, , 06:28 — REGNUM Пекинский оператор автобусных перевозок намерен представить автономную систему управления его общественным транспортом уже к 2022 году в рамках улучшения совершенствования и создания «умной» транспортной инфраструктуры в столице, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Во время совместной пресс-конференции, которая была проведена 9 января Пекинской корпорацией общественного транспорта (BPTC) и компанией Mobileye, принадлежащей IT-гиганту Intel, были высказаны намерения двух сторон представить эффективную систему предупреждения об опасности для сферы общественного транспорта.

Не ранее 2022 года BPTC планирует в тестовом режиме запустить первые транспортные средства с системами автопилота в промышленных технопарках по специальным экскурсионным маршрутам.

«Фиксированные маршруты, остановки и, особенно, выделенные линии, делают автобусы подходящими кандидатами для применения технологии автономного беспилотного управления. Мы также изучаем возможность создания специального центра в рамках инициативы «Пояса и пути» при участии компании Mobileye для развития бесплотного транспорта в Китае», — заявил глава департамента стратегического развития компании BPTC.

Отметим, что по данным на конец 2017 года BPTC является одной из крупнейших в мире корпораций общественного транспорта, в управлении которого находится 26 363 автобусов, которые ходят по более, чем 1221 маршрутам. Кроме того, компания Mobileye является компанией, базирующейся в Израиле и специализирующейся на разработке визуальных систем улучшения дорожной безопасности.

Напомним также, что Пекин планирует ввести в эксплуатацию более 10 тыс. электрических автобусов к 2020 году, заменив ими до 60% от общего количества ныне действующего общественного транспорта.

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