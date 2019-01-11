В китайском Чунцине заработала экспериментальная футуристическая парковка

Чунцин, Китай, , 05:53 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая введена в эксплуатацию необычная система парковки автомобилей, которая на 70% увеличивает количество парковочных мест относительно традиционных парковок, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Для парковки автомобилей в Чунцинском научно-технологическом инновационном центре используется наклонная штабелируемая рама. Каждая рама поднимается автоматически и укладывается параллельно на фиксированный угол наклона. Таким образом количество парковочных мест увеличивается с 24 до 40, отметил генеральный директор компании Shengjie High Technology и руководитель проект Ян Цзычжун.

По словам эксперта, наклонные рамы также оснащены 12 сенсорами и восемью радарами, которые позволяют им избегать препятствий и работать в автоматическом режиме. При этом, в рамы также могут быть встроены зарядные устройства для электромобилей.

Отметим, что крупные города Китая вроде Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Чунцина давно переживают перенасыщенность дорог автомобилями, для которых приходится создавать все больше парковочных мест внутри и близ офисных и жилых зданий. Подобного рода роботизированная система парковок, если она будет доработана, может значительно облегчить работу муниципальным властям.

Подобная футуристическя система парковок уже давно была представлена фантастами и в кинематографе. Так, в художественном фильме «Я, робот» по произведению фантаста Айзека Азимова представлена похожая система парковке, где автомобили штабелями на специальных платформах складируются внутри небоскреба.