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Падение «Космоса-2430» попало на видео

Техника

Аппарат сошел с орбиты 5 января

Веллингтон, 11 января 2019, 04:27 — REGNUM  Падение запущенного в 2007 г. российского военного спутника «Космос-2430» засняли на видео.

https://twitter.com/TheACCnz/status/1081461207062609920

Когда аппарат горел в атмосфере, его засняли на телефон жители Новой Зеландии.

Напомним, «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января и сгорел в атмосфере. На орбиту он был запущен в октябре 2007 года в целях противоракетной обороны.

Задачей спутника было слежение за запусками межконтинентальных баллистических ракет со стороны США. Аппарат успешно проработал 11 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года

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Падения космических аппаратов
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