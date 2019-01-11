Падение «Космоса-2430» попало на видео

Веллингтон, 11 января 2019, 04:27 — REGNUM Падение запущенного в 2007 г. российского военного спутника «Космос-2430» засняли на видео.
https://twitter.com/TheACCnz/status/1081461207062609920
Когда аппарат горел в атмосфере, его засняли на телефон жители Новой Зеландии.
Напомним, «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января и сгорел в атмосфере. На орбиту он был запущен в октябре 2007 года в целях противоракетной обороны.
Задачей спутника было слежение за запусками межконтинентальных баллистических ракет со стороны США. Аппарат успешно проработал 11 лет.
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