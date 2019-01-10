В Южном военном округе ждут поступления первых РСЗО «Торнадо-С»

Москва, , 23:48 — REGNUM Личный состав 439-й гвардейской реактивной артиллерийской бригаде Южного военного округа готовится к поступлению нового вооружения — первых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщает 10 января газета «Известия».

Стоит отметить, что на данный момент РСЗО «Торнадо-С» — наиболее мощные и дальнобойные из всех существующих российских РСЗО.

Кроме того, конструкция направляющих этой РСЗО выполнена по контейнерному принципу, что позволяет подготовить следующий залп за несколько минут, тогда как на перезарядку РСЗО предыдущей модификации «Смерч» требуется до 16 минут.

РСЗО «Торнадо-С» способна поражать цели на дальности от 100 до 300 км в зависимости от применяемых боеприпасов.

В частности, в 2017 году для РСЗО «Торнадо-С» специалистами НПО «Сплав» была разработана 300-мм ракета, способная поражать малоразмерные цели при помощи корректировки траектории полета по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС.

Новая ракета наводится на цель автоматической системой и газодинамическими рулями, что обеспечивает высокую точность попадания ракет.

Издание подчеркивает, что РСЗО «Торнадо-С» должны поступить на вооружение всех артиллерийских частей, подчиненных командованию окружного и центрального уровня.

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