Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Пекин, , 19:29 — REGNUM Китайская компания Xiaomi представила свои новые смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Об этом сегодня, 10 января, сообщает портал MobiDevices.

В компании Xiaomi решили, что Redmi станет новым бюджетным суббрендом компании.

Отмечается, что цена Redmi Note 7 стартует с $147. На данный момент это меньше 10 тыс. рублей. Продажи смартфона стартуют с 15 января.

Что касается Redmi Note 7 Pro, то его продажи стартуют с середины февраля и цена на этот смартфон не будет существенно превышать ценовой порог Redmi Note 7.

Что касается технических характеристик, то Redmi Note 7 оснащен 6,3-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Смартфон получит двойную основную камеру с суммарным разрешение 48 мегапикселей. Фронтальная камера смартфона оснащена 13-мегапиксельными датчиками.

По заверениям Xiaomi в тестовой программе на производительность устройства AnTuTu Redmi Note 7набрал 144 599 балла, что является очень хорошим показателем для бюджетного смартфона.