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СМИ: ВМФ России намерен заказать глубоководные батискафы для спецопераций

Техника

Шесть обитаемых глубоководных аппаратов хотело бы приобрести Управление глубоководных исследований Минобороны к 2022 году

Москва, 10 января 2019, 19:06 — REGNUM  Российский военно-морской флот намерен закупить шесть прозрачных батискафов для спецопераций на больших глубинах, сообщает 10 января ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленным комплексе.

По информации агентства, на данный момент обитаемый прозрачный глубоководный аппарат разрабатывается в КБ «Малахит» по заказу ОАО «Газпром». К 2022 году должен быть создан глубоководный аппарат для осмотра и ремонта морских трубопроводов.

Агентство утверждает, что к этому проекту уже проявило интерес Управление глубоководных исследований Минобороны РФ, которое намерено применять эти батискафы, после соответствующих конструктивных изменений, для проведения глубоководных спецопераций.

Источник агентства заявил, что для Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов будут закуплены по два таких батискафа с экипажем из трех человек для операций на глубинах до 2,5 тыс. метров. По словам источника, прозрачный корпус батискафов будет выполнен из акрила и титана, и они смогут непрерывно работать под водой не менее суток.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

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