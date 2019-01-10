Пентагон заказал модернизацию еще 174 танков M1A1 Abrams

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Вооруженные силы США заключили контракт на модернизацию еще 174 танков Abrams до уровня M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3, он же М1А2С), сообщает 10 января интернет-ресурс bmpd со ссылкой на пресс-службу корпорации General Dynamics.

Уточняется, что подразделение General Dynamics Land Systems (GDLS) должно к 2021 году модернизировать для армии США 174 основных танков M1A1 Abrams.

После выполнения этого заказа общее количество модернизированных танков M1A2 SEPv3 (М1А2С) дойдет в армии США до 274 единиц, что позволит укомплектовать ими три бронетанковые бригады.

Стоит отметить, что общий рамочный контракт предусматривает модернизацию 435 танков M1A1 Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, модификация М1А2 SEPv3 (M1A2C) была представлена в октябре 2017 года. Модифицированная модель танка позиционируется как «имеющая существенно бо́льшие боевые возможности и лучшую выживаемость».

В частности, танки модификации M1A2 SEP v4 получат израильскую систему активной защиты Trophy, уничтожающую противотанковые ракеты и гранаты на подлете. Кроме того, модернизированные «Абрамсы» оборудуют новыми системами наблюдения и обнаружения целей с обзором в 360 градусов. Для танковой пушки разрабатываются новые многоцелевые боеприпасы. Модернизации подвергнут двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США продолжат воздушные удары по целям на Ближнем Востоке