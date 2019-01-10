Полярный «Триумф»: Завершаются испытания арктических ЗРС С-400

Москва, , 16:49 — REGNUM Специалисты Минобороны РФ испытывают «полярные» комплексы ЗРС С-400 «Триумф», приспособленные к функционированию в условиях арктических температур, сообщает 10 января газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

По утверждению представителей Минобороны РФ, полярные модификации ЗРС С-400 могут работать при температурах до — 70 градусов по шкале Цельсия, оснащены системами микроклимата с независимыми газотурбинными двигателями. Эти силовые установки обеспечивают работу бортовых систем и запуск двигателей тягачей

Системы независимого обогрева защищают от холода кабины управления, электронные системы и ракеты и пусковые установки. Кроме того, кабины боевых расчетов утеплены теплоизолирующими материалами.

Самоходные пункты боевого управления (ПБУ), радиолокационные станции (РЛС) и пусковые установки системы С-400 размещены на специальных шасси МЗКТ-7930 «Астролог» с колесной формулой 8×8.

Стоит отметить, что на таких шасси, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны, монтируются и другие системы вооружений, в частности ракетные комплексы «Искандер», «Бал» и «Бастион», реактивных систем залпового огня «Ураган-1М».

Как сообщало ИА REGNUM, новые ЗРС С-400 размещаются в Арктике с 2015 года. Под их прикрытием арктическая группировка ВС РФ и Северный флот более надежно защищают и контролируют не только Северный морской путь, но и российский арктический шельф, на котором онаружены гигансткие месторождения нефти и газа.

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