В России испытали самый точный в мире датчик ориентации для спутников

Москва, , 14:34 — REGNUM Специалисты компании «Азмерит» завершили цикл наземных испытаний малогабаритного звёздного датчика АЗДК-1 для малых спутников, сообщает 10 января пресс-служба компании холдинг «Российские космические системы» (РКС).

Термовакуумные и вибродинамические испытания датчика прошли на стендовом оборудовании РКС. Они подтвердили прочностные характеристики, возможность оборудования поддерживать точность определения координат в условиях воздействия нагрузок при выведении аппарата на орбиту и влиянии факторов космической среды.

Заместитель гендиректора «Азмерита» Марат Абубекеров пояснил, что в ходе испытаний датчики подвергались вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25g. Также приборы тестировали в термовакуумной камере на протяжении трёх дней при изменении температуры от минус 27 °C до плюс 57 °C.

Прибор, по словам разработчиков, станет самым маленьким и точным в мире среди подобного оборудования. Он фотографирует участок звёздного неба и определяет на основе бортового каталога направление оптической оси прибора в данный момент времени. АЗДК-1 способен самостоятельно рассчитать кватернион ориентации и передать его бортовому компьютеру космического аппарата.

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