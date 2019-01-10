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NASA попросила Роскосмос создать корабль для лунной программы — Рогозин

Техника

Американская сторона также рассчитывает на помощь в доставке астронавтов на борт МКС

NASA попросила Роскосмос создать корабль для лунной программы — Рогозин
Ponciano
Луна

Москва, 10 января 2019, 13:56 — REGNUM  Американцы предложили Роскосмосу разработать вариант космического корабля, способного долететь до Луны и вернуться на Землю. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам главы российского космического ведомства, такая версия космического корабля «Союз» понадобилась NASA в качестве «резервной космической транспортной системы». Рогозин добавил, что американская сторона рассчитывает на помощь Роскосмоса в доставке астронавтов на борт Международной космической станции (МКС).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Роскосмосе заявили, что пока не намерены принимать каких-либо ответных мер из-за отмены ранее запланированного на февраль 2019 года визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

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