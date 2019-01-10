Выявлено крупное хищение при создании российского орбитального телескопа

Москва, , 13:17 — REGNUM Следователи МВД России продолжают работать с материалами уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на создание российского аналога орбитального телескопа Hubble — аппарата Т-170М. Об этом пишет 10 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что уголовное дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По предварительным данным, хищение средств, выделенных на проект «Всемирной космической обсерватории — «Ультрафиолет» было организовано при выполнении работ по контракту, заключенному между Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина и Институтом астрономии Российской академии наук (РАН).

По версии следствия, после заключения контракта институт подписал соглашение со сторонними субподрядчиками, однако весь комплекс работ выполнялся на мощностях НПО сотрудниками предприятия.

По словам источника издания, в результате создания фиктивной схемы производства работ сотрудники НПО, Института астрономии и сторонней организации похитили более 28,5 млн рублей.