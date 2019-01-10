На выставке «CES 2019» в Южной Корее представили новых роботов

Сеул, , 12:36 — REGNUM В этом году в Южной Корее все больше привлекают внимания роботы, представленные на выставке потребительской техники «CES 2019», сообщает YTN.

По данным телеканала, компания Samsung представила на выставке три типа роботов, которые могут работать в магазине вместо людей, помогают со здоровьем и регулируют чистоту воздуха в помещении.

Кроме этого компания представила робот-экзоскилет, который будет помогать людям при движении. Он имеет крепление в области талии, коленей и лодыжек.

По словам представителей компании, робот может стать незаменимым помощником в медицине, так как сможет облегчить жизнь пожилым людям или пациентам, которым сложно передвигаться.

В свою очередь, компания LG представила носимого робота, который поддерживает и усиливает ноги пользователя, чтобы обеспечить большую мобильность и меньшую нагрузку на них.