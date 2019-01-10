На северо-западе Китая встал на рельсы новейший поезд семейства «Фусин»

Чунцин, Китай, , 12:12 — REGNUM Первый скоростной поезд семейства «Фусин» скоростью передвижения до 160 км/ч. был введен в эксплуатацию по линии Ланьчжоу — Чунцин на северо-западе Китая, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Поезд, покрашенный в зеленый цвет, сокращает время путешествия между столицей провинции Ганьсу на северо-западе Китая и городом центрального подчинения Чунцином с двенадцати до семи часов. По словам представителя компании China Railway Lanzhou Group Co. Ltd. Гэн Цин, новый поезд предоставляет более комфортное пребывание на борту, нежели предыдущие регулярные поезда.

Напомним, что новейший поезд семейства «Фусин», скорость которого составляет 160 км/ч. был представлен на выставке в Пекине 24 декабря 2018 года. И, хотя скоростные показатели поезда не сильно впечатляют на фоне более старших моделей, способных разгоняться до 350 км/ч., для отсталых северо-западных районов Китая — это серьезный шаг вперед.

Отметим также, что железнодорожная линия Ланьчжоу — Чунцин была запущена в эксплуатацию 29 сентября 2017 года. Ее длина достигает 886 км по очень сложным горным районам западного Китая. Строительство дороги на этом непростом рельефе заняло девять лет.

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