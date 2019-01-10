Россия поставила Лаосу партию самолетов Як-130

Москва, , 11:51 — REGNUM Россия поставила Лаосской Народно-Демократической Республике учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает 10 января «Звезда» со ссылкой на корпорацию «Иркут».

Вместе с тем, количество поставленных Лаосу самолетов в корпорации не уточнили.

Напомним, ранее стало известно, что Лаос вернул России 30 танков Т-34. Переданная техника полностью исправна и до недавнего времени находилась на вооружении лаосской армии, уточнили в Минобороны РФ.

Танки преодолели по морю расстояние в 4,5 тыс. км и прибыли во Владивосток. По железной дороге технику доставят в подмосковный Наро-Фоминск.

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