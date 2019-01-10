В Китае началось строительство моста с самым длинным в мире пролетом

Нанкин, Китай, , 11:13 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая началось строительство вантового моста с самым длинным в мире пролетом (1,176 км), сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Мост является частью перехода через реку Янцзы длиной 5,3 км, который состоит из скоростных автодорог на верхнем уровне и железнодорожных линий на нижнем. Максимально допустимая скорость движения по шестиполосному шоссе составит 100 км/ч, в то время, как по четырехполосной автомагистрали — не более 80 км/ч.

При строительстве моста используются современные материалы и новые технологии, которые применяются для возведения мостов мирового уровня, отметил генеральный директор компании, занимающейся строительством моста.

Отметим, что указанный выше инфраструктурный комплекс, состоящий из автомагистрали, шоссе и железнодорожной линии является стратегическим объектом в рамках экономического пояса «Нового шелкового пути» в районе реки Янцзы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в Китае было завершено строительство железнодорожного моста с самым длинным в мире пролетом, который достигает 1024 метра при ширине моста 24 метра.

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