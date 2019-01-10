В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о сходе с орбиты спутника

Москва, , 10:15 — REGNUM Выведенный из состава российской орбитальной группировки военный спутник «Космос-2430» был планово сведен с орбиты и полностью сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом 10 января сообщили в командовании Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Отмечается, что космический аппарат, запущенный в 2007 году с космодрома «Плесецк», относился к системе предупреждения о ракетном нападении «Око».

"Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, ранее о сходе «Космоса-2430» с орбиты сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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