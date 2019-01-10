Санкции блокируют поставку композитов для самолета МС-21

Москва, , 09:21 — REGNUM Поставки композитных материалов для ряда компонентов российского самолета МС-21 прекращены из-за санкций США, наложенных на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и Ростех. Это грозит задержкой серийного выпуска машины, сообщает 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиастроении.

Собеседники издания рассказали, что некоторые компоненты для крыла и части киля самолета поступали из США и Японии, однако отгрузка была прервана из-за давления Вашингтона. Оставшихся композитов, произведенных компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония) хватит на шесть самолетов.

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Производителю придется или использовать китайские материалы с менее оптимальными характеристиками, или ждать, пока аналоги разработают в России. Во втором случае запуск самолета в серию будет задержан из-за необходимости проведения опытно-конструкторских работ. Третий рассматриваемый вариант — использовать вместо композитный материалов металл.

Однако в Ростехе заявили о надуманности проблемы и отметили, что не рассматривают отказ от использования в МС-21 композитов. Производители не останутся без нужных материалов, заверили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инженеры в настоящее время разрабатывают МС-21 — самолет среднемагистрального класса. Его первый полет состоялся весной 2017 года, а первые поставки намечены на 2019 год.

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