Причины повреждения обшивки «Союза МС-09» назовут в ближайшие недели

Москва, , 08:16 — REGNUM Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что итоги расследования в связи с появлением отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09» будут готовы в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК.

Госкорпорация со своей стороны обеспечивает полную техническую поддержку, выводы предстоит сделать следствию. Сначала с заключением ознакомят членов комиссии Роскосмоса, а затем — руководство страны, пояснил он.

«Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему своё время», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что следователи располагают всеми необходимыми уликами. Специалисты изучают материалы, взятые с поверхности бытового отсека корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа экипаж МКС зафиксировал утечку воздуха из корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции. В обшивке было обнаружено отверстие. В декабре российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев исследовали поврежденный участок, работая на внешней поверхности корабля.

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