Орбитальный телескоп Hubble лишился одной из камер

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Эксперты NASA зафиксировали поломку одной из камер орбитального телескопа Hubble, пишет 9 января портал Space.com.

Отмечается, что у космического аппарата вышла из строя только одна из камер — с широкоугольным объективом. Три другие камеры продолжают функционировать исправно, сообщают эксперты аэрокосмического агентства США. На сегодняшний день неизвестно, сколько времени потребуется на устранение дефекта.

Напомним, орбитальный телескоп Hubble был выведен на орбиту 25 апреля 1990 года при помощи космического челнока Discovery. Масса аппарата составляет 11 тонн, его эксплуатация будет продолжаться до 2030 года. Телескоп NASA способен исследовать космическое пространство в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Читайте также: Телескоп Hubble разглядел самую далекую галактику

Читайте ранее в этом сюжете: NASA утратит телескоп «Кеплер» в ближайшие несколько месяцев