ВМФ России впервые применил дроны для координации действий кораблей

Москва, , 19:33 — REGNUM В ходе масштабных военно-морских учений Северного флота для координации действий боевых кораблей впервые была использована группировка беспилотных летательных аппаратов, сообщает 9 января газета «Известия».

Учения проводились в акватории Баренцева моря. В них участвовали 36 боевых кораблей Северного флота, чьи действия координировались при помощи группировки беспилотников.

Дроны непрерывно осуществляли воздушную разведку, полученные ими данные обрабатывались автоматизированной системой управления. Кроме того, обнаруженные дронами корабли условного противника были поражены ракетами, точность удара которых была обеспечена данными с беспилотников.

Стоит отметить, что на Северном флоте развернут полк беспилотных летательных аппаратов, укомплектованный БПЛА «Форпост» и «Орлан-10». Специалистами полка разрабатываются тактические приемы применения дронов в интересах Военно-морского флота.

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