СМИ: В Китае испытывают корабельную суперпушку, не имеющую аналогов в мире

Пекин, , 17:09 — REGNUM Десантный корабль Haiyang Sha из состава ВМС Китая вышел в море для проведения испытаний оружия, не имеющего мировых аналогов, сообщает 9 января интернет-портал Task and Purpose.

По утверждению авторов материала, речь идет об испытаниях электромагнитной пушки, также известной как рельсотрон. Орудие якобы способно поражать цели на расстоянии свыше 200 км.

Кроме того, портал утверждает, что создание этого орудия идет в Китае с опережением графика.

Военный корабль Haiyang Sha несет эту пушку в носовой части корпуса, а контейнеры с электрооборудованием для неё размещены на остальной части палубы.

Ссылаясь на заявления разведслужб США, портал утверждает, что подобные электромагнитные пушки будут поступать на вооружение ВМС Китая не позднее 2025 года.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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