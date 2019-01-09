Удешевление борьбы с крылатыми ракетами: о гиперзвуковых снарядах США

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Об испытаниях гиперзвуковых снарядов к настоящему времени известно немногое, но общей задачей является снижение стоимости борьбы с крылатыми ракетами противника, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 9 января, комментируя сообщения о проведении испытаний гиперзвуковых снарядов в США.

Ранее USNI News со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что летом 2018 года в ходе проведения военно-морских учений RIMPAC эскадренный миноносец USS Dewey выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.

Об особенностях испытаний гиперзвуковых снарядов известно очень немного. Суть заключается в том, чтобы использовать разработанные для электромагнитной «рельсовой пушки» высокоскоростные управляемые снаряды на обычных артиллерийских орудиях, в первую очередь морских.

Делается это с целью снижения стоимости борьбы с крылатыми ракетами противника, так как такой снаряд обходится на порядок дешевле зенитной управляемой ракеты. Подробностей о механизме работы новых снарядов пока нет. Возможно, используется взрывомагнитный генератор, но с уверенностью говорить мы пока не можем, — отметил Леонид Нерсисян.