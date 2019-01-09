Среда, 9 Января 2019 года
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Kia Motors и Wayray создали голографическую навигационную систему — СМИ

Техника

Данная технология была представлена на «CES 2019»

Сеул, 9 января 2019, 14:30 — REGNUM  Сотрудники компании Kia Motors (дочерняя компания Hyundai Motor Group) совместно с представителями швейцарской компании Wayray разработали голографическую навигационную систему и представили ее на выставке потребительской электроники «CES 2019». Об этом сообщает YTN со ссылкой на свой источник.

По данным источника, данная навигация была установлена в модель автомобиля Genesis G80. Помимо простых скоростных и навигационных функций, также в систему были добавлены предупреждение о сходе с полосы и опасности столкновения.

По словам представителей Hyundai Motor Group, компания намерена расширить область применения данной технологии, установив ее в автобусы или железнодорожный переход. В массовое производство, по предварительным данным, данная система попадет только после 2020 года.

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