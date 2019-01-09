Война роботов: в Лас-Вегасе беспилотник Tesla сбил российского Промобота

Лас-Вегас, США, , 10:01 — REGNUM В сети обсуждают видеоролик, в котором показано, как беспилотный автомобиль Tesla Model S, проходящий тестирование в Лас-Вегасе, сбил российского робота-промоутера. Видео было опубликовано на YouTube-канале Promobot.

ДТП произошло в Лас-Вегасе 6 января 2019 года. Уличная камера запечатлела момент, когда электрокар Tesla слегка задел робота, из-за чего последний упал на обочину. В описании к видео отмечается, что Promobot V4 в результате инцидента был «уничтожен». Стоит отметить, что многие русскоязычные пользователи в комментариях высмеяли произошедшее.

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Напомним, сегодня несколько сотен роботов Promobot размещены в 26 странах. Они размещаются в местах массового скопления людей. Согласно заявлениям создателей эти роботы могут выполнять различные функции, в частности, они способны общаться с людьми на любые темы.

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