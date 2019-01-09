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Американский эсминец USS Dewey отстрелялся гиперзвуковыми снарядами — СМИ

Техника

В ходе испытаний военные пытались выяснить, можно ли использовать стандартное палубное орудие для пуска гиперзвуковых боеприпасов

Вашингтон, 9 января 2019, 07:17 — REGNUM  Тестовые стрельбы гиперзвуковыми боеприпасами из стандартного палубного орудия провел экипаж американского эскадренного миноносца USS Dewey. Испытания проводились летом минувшего года в рамках учений RIMPAC в Тихом океане, пишет издание USNI News.

По сведениям источников издания в военном ведомстве, в ходе стрельб из орудия было выпущено 20 гиперзвуковых снарядов. Отмечается, что в ходе испытаний военные пытались выяснить, можно ли использовать стандартное палубное орудие для пуска гиперзвуковых боеприпасов.

Также сообщается, что запущенные гиперзвуковые снаряды изначально разрабатывались для рельсотрона — электромагнитной рельсовой пушки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что американский военно-морской флот поставил в список первоочередных задач разработку к 2025 году гиперзвукового оружия.

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