В России выросли цены на смартфоны Apple и Samsung

Москва, , 07:17 — REGNUM С начала 2019 года в России подорожала продукция компаний Apple и Samsung. Так, Apple подняла цены на 1,7%. Например, iPhone Xr на старте продаж в октябре стоил от 64 990 рублей, а сейчас — от 66 092 рублей.

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В Samsung сообщили о падении прибыли в последнем квартале года

Повысила цены и Samsung. Однако компания сделала это избирательно, увеличив стоимость только некоторых моделей смартфонов, включая Galaxy Note 9, сообщает «Коммерсантъ». Его цена после выхода в 2018 году составляла 69 990 рублей, а теперь выросла более чем на 2% и достигла 71 490 руб. за модель с памятью 128 Гб.

Как отмечают российские эксперты, реакции других производителей на повышение в России НДС до 20% пока что не последовало. Цены на технику и гаджеты других компаний практически не изменились. Так, например, Huawei Mate 20 Pro подорожал всего на 20 рублей, а в некоторых магазинах стоимость смартфонов даже снизилась.

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Продажи смартфонов в России пошли на рекорд

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2019 года начали действовать новые ставки НДС. Соответствующий закон о повышении налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 20% 3 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Документом предусмотрено сохранение действующей льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения. Также сохранён НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

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