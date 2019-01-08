Показан перспективный облик подводных лодок Британии

Лондон, , 18:27 — REGNUM Канал YouTube «Weapons of the World» («Оружие мира») 7 января опубликовал видеоролик , в котором показано перспективное оружие Британии. Высказывается мнение, что данные разработки поставят Британию по военной мощи на второе место в мире после США.

Видео начинается с показа будущих концепций подводных лодок и показывает, как они могут выглядеть: гладкие дизайны, некоторые из которых напоминают формы различных рыб. Данные проекты были подготовлены командой инженеров и являются просто воображением «будущего Королевского флота».

Одна подводная лодка похожа на ската манту, а другая — на угря. Подводная лодка «угорь» будет иметь отдельные сенсорные капсулы, которые используют лазеры. Британские ученые также придумали беспилотные летающие рыбы, которые будут питаться от плазменных батарей.

Можно предположить, что подобные формы подводных аппаратов выбраны для того, чтобы они смешались с подводными жителями и обманули корабли противника, которые будут видеть в них часть подводной флоры или фауны.

Все это, конечно, интересно, но пока больше похоже на фантазии. Кроме того, почему-то в пирамиде военной мощи не упоминается ни Россия, ни Китай. Да, и с учетом последних российских разработок в сфере гиперзвукового оружия крайне сложно уже представить США на первом месте в мире с точки зрения потенциала стратегического сдерживания.