В Токио испытали беспилотный поезд

Токио, , 14:31 — REGNUM На кольцевой линии городских электропоездов в Токио протестировали систему автоматического управления. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Проект автоматизированной железнодорожной системы разрабатывает компания JR East. Одним из участков японской железной дороги, который обслуживает эта компания, является кольцевая линия Яманотэ в Токио. 7 января на этой линии было проведено испытание автоматической системы управления поездом.

Поезд E235 в автоматическом режиме успешно проехал первый виток по кольцевой линии. На втором этапе японские инженеры проверили, как поезд будет подстраиваться к изменениям в расписании. На этом этапе потребовалось вмешательство машиниста.

«Нам ещё предстоит решить некоторые проблемы, но это стало первым шагом к автоматизации», — отметил генеральный директор департамента транспорта и подвижного состава JR East Юичиро Токунага.

В компании JR East рассчитывают постепенно заменять машинистов, уходящих на пенсию, автоматизированными системами. Предполагается, что к 2027 году четверть городских поездов будет функционировать в автоматическом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Австралии ввели в эксплуатацию автоматизированную железнодорожную линию. 200 составов осуществляют автоматическую доставку железной руды от 16 шахт к грузовым терминалам.