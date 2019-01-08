Эксперты прогнозируют сокращение рынка DRAM

Сеул, , 14:04 — REGNUM Крупные производители модулей DRAM существенно сокращают количество капитальных вложений по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики TrendForce.

Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) используется в качестве оперативных запоминающих устройств в большинстве современных компьютеров. Подразделение TrendForce DRAMeXchange, специализирующееся на рынке DRAM, представило прогноз на 2019 год.

Аналитики отмечают, что в южнокорейской компании Samsung, являющейся лидером отрасли, сообщили о снижении капиталовложений в 2019 году. Также о сокращении вложений в производство DRAM сообщила компания SK Hynix. В американской Micron готовятся к сокращению роста производства в 15%.

Эксперты считают, что цены на DRAM упадут на 15% в первом квартале 2019 года, на 10% во втором квартале и ещё на 10% за два последних квартала года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе издание Nikkei Asian Review сообщило, что тайваньская UMC сворачивает сотрудничество с китайской компанией Fujian Jinhua в рамках проекта по производству модулей DRAM. Ранее в США объявили, что поставка чипов и полупроводниковых устройств Fujian Jinhua представляет значительный риск и противоречит национальным интересам. Эксперты считают, что прекращение сотрудничества между компаниями из КНР и Тайваня вызвано опасениями UMC лишиться ключевых поставщиков из США.