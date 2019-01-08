На Boeing 777X установили самый большой реактивный двигатель

Бостон, США, , 11:59 — REGNUM Двигатель компании General Electric GE9X, установленный на прототип самолёта Boeing 777X, стал самым большим реактивным авиационным двигателем в мире. Об этом сообщает пресс-служба General Electric.

В пресс-службе американской компании General Electric сообщили, что первый двигатель GE9X был установлен на прототип Boeing 777X в сборочном ангаре Boeing в Рентоне, штат Вашингтон.

Диаметр двигателя составляет 3,35 метров, что делает его самым большим реактивным двигателем, использующимся в авиации. Тяга двигателя составляет 470 кН. В General Electric отмечают, что при производстве двигателя GE9X использовались аддитивные технологии (3D-печать), что позволило сократить количество элементов двигателя.

Разработка проекта самолёта Boeing 777X началась в 2013 году. Сейчас прототип готовится к испытательному полёту, который запланирован на первую половину 2019 года. Ожидается, что Boeing 777X будет выпускаться в двух вариантах: 777−8 и 777−9. Boeing 777−9 будет вмещать от 400 до 425 пассажиров, дальность полёта будет достигать 14 тысяч километров. Boeing 777−8, вместимостью от 350 до 375 пассажиров, сможет преодолевать без дозаправки до 16 тысяч км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заключительный этап сертификационных летных испытаний турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X начался в октябре 2018 года.