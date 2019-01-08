Toyota поделится технологиями безопасного вождения с другими компаниями

Лас-Вегас, США, , 10:41 — REGNUM Японская автомобилестроительная корпорация Toyota откроет доступ к автоматизированной системе безопасного вождения Guardian другим автопроизводителям. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Toyota Джилл Пратт рассказал о работе над системой безопасного вождения Guardian на пресс-конференции в рамках выставки Consumer Electronics Show, открывшейся 8 января в Лас-Вегасе.

Он сообщил, что Guardian является продвинутой системой поддержки водителя. Работа системы основывается на датчиках, которые также могут использоваться для беспилотного вождения. Guardian возьмёт управление на себя, если водитель уснёт или потеряет сознание за рулём. Также система предоставляет водителю более полную информацию о ситуации на дороге и помогает в выполнении трудных манёвров.

В исследовательском институте Toyota работают над Guardian в течение трёх лет, ожидается, что система будет готова к массовому внедрению в 2020 году. Представитель Toyota отметил, что компания не будет препятствовать использованию этой технологии другими автопроизводителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследовательское подразделение Toyota разработало к выставке CES 2019 автомобиль TRI-P4 на базе седана Lexus LS. TRI-P4 предназначен для тестирования автоматизированных систем управления Guardian и Chauffeur.