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Маск планирует испытать прототип Starship через несколько недель

Техника

SpaceX планирует провести испытательный полёт корабля Starship через 4 недели

Хоторн, США, 8 января 2019, 09:24 — REGNUM  Первый испытательный полёт прототипа космического корабля Starship может состояться через 4 недели, сообщил глава американской компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Один пользователей Twitter спросил у главы SpaceX, когда компания планирует осуществить испытательный полёт прототипа космического корабля Starship.

«Планируем через четыре недели, но возможно через восемь, если возникнут непредвиденные проблемы», — ответил Илон Маск.

Отметим, ранее в сети появились фотографии с ракетой Starship, частично собранной на испытательном полигоне в штате Техас недалеко от города Браунсвилл.

SpaceX планирует использовать транспортный космический корабль Starship с ракетой-носителем Falcon Heavy для первой пилотируемой экспедиции на Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Илон Маск сообщил, что проект транспортного космического корабля, ранее называемый BFR, получил название Starship.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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