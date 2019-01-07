Названы 10 наиболее крупных стран-импортеров легковых машин в Россию

Москва, , 14:05 — REGNUM Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг десяти стран-импортеров, марки легковых автомобилей которых представлены на российском авторынке в наибольшем количестве. Информация об этом опубликована 6 января на сайте аналитического агентства.

Агентство составило свое исследование на основании общего количества продаж всех марок иностранных легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года. Всего в России за этот период было продано 213 новых и подержанных легковых машин.

По данным «Автостата», наиболее популярны в России японские легковые автомобили, их треть на российском авторынке иностранных марок, проданных в этом году. На втором месте автомобили из Германии, таких в России — одна шестая часть от всего количества проданных на российском рынке легковых иномарок. В сумме на эти две страны приходится 48,7% от общего объема российских продаж иностранных легковушек.

Также в пятёрку лучших вошли США (18,8 тыс. штук), Великобритания (16,5 тыс. штук) и Таиланд (10,3 тыс. штук).

Кроме них в десятку главных импортеров в Россию легковых авто входят: Словакия (7,3 тыс.), Венгрия (6,5 тыс.), Турция (6,4 тыс.), Китай (5 тыс.) и Финляндия (4,2 тыс.).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали пять самых недорогих в России автомобилей класса «кроссовер», по ценам начала 2019 года.