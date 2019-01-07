Проректору Томского госуниверситета вживят электронный чип

Томск, , 12:43 — REGNUM Проректор Томского государственного университета (ТГУ) Константин Беляков станет одним из добровольцев, которому будет имплантирован чип с функцией электронного ключа для допуска в вуз. Об этом сообщает РИА Томск.

Проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков рассказал региональному изданию об эксперименте, который вуз проведёт вместе компанией «Микрон». По заказу ТГУ зеленоградская компания изготовит 10 электронных чипов, которые будут имплантированы под кожу добровольцам.

Чипы будут поддерживать функции банковской карты, транспортной карты «Тройка», а также электронного пропуска на объекты вуза. Ожидается, что чипы будут получены и вживлены в феврале 2019 года.

Беляков отметил, что эксперимент с подкожными чипами станет развитием вузовского проекта «Кампусная карта ТГУ». Сейчас участники проекта испытывают универсальный электронный брелок, который выполняет функции банковской карты, электронного ключа, зачётной книжки и читательского билета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года российская компания «Микрон» представила новый чип MIK51AD144D, предназначенный для использования в электронных идентификационных документах.