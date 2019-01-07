В китайском метро запустили первую подземную станцию 5G

Чэнду, Китай, , 11:32 — REGNUM Первая подземная станция связи пятого поколения (5G) была открыта в метро китайского города Чэнду. Об этом сообщает газета China Daily.

Китайская телекоммуникационная компания Sichuan Mobile запустила сеть 5G на одной из станций метро в городе Чэнду. Транслятор, установленный на станции, преобразует WiFi сигнал, используемый в метро, для связи с городской сетью 5G.

Издание отмечает, что эта установка стала первой Китае станцией связи 5G, развёрнутой в подземном сооружении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чэнду стал одним из 10 городов Китая, в которых проводится экспериментальное внедрение сетей связи 5G.