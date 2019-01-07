Ellcie Healthy разработала очки для дальнобойщиков

Париж, , 10:37 — REGNUM Французская компания Ellcie Healthy представила очки, которые не позволят водителю уснуть за рулём автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Ellcie Healthy.

В очки Ellcie Healthy встроено 15 датчиков, которые считывают положение глазных век, а также определяют наклон головы. Эти датчики позволяют распознать первые признаки засыпания, после чего срабатывает сигнализация.

Для оповещения используются световые сигналы и вибрация, также очки могут передать через bluetooth сигнал на смартфон, включив его динамик.

Такие устройства могут использоваться водителями во время долгих поездок, а также при некоторых заболеваниях. Водители, которые нуждаются в коррекции зрения, смогут вставить в оправу новых очков оптические линзы.

В настоящее время очки Ellcie Healthy доступны только во Франции по цене около $250. Компания рассчитывает выйти на рынки других стран в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Тайваньский Институт информационной индустрии представил очки дополненной реальности, разработанные для местного сталелитейного предприятия. Датчики, встроенные в очки, определяют уровень загрязнения воздуха, а специальные линзы улучшают видимость при плохом освещении.