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ASUS объединила маршрутизатор и «умную» колонку

Техника

В смарт-динамик с голосовым помощником Alexa интегрирован WiFi-маршрутизатор AiMesh

Тайбэй, 7 января 2019, 09:37 — REGNUM  Тайваньская компания ASUS представила устройство Lyra Voice, сочетающее функции маршрутизатора и «умной» колонки. Об этом сообщает пресс-служба ASUS.

Новое устройство представляет собой полноценный смарт-динамик (или «умную колонку») с голосовым помощником Alexa от компании Amazon. Особенностью Lyra Voice стало то, что в устройство интегрирован WiFi-маршрутизатор AiMesh 802.11ac. Он может использоваться как автономная точка доступа к WiFi (тогда устройство должно быть установлено в месте входа сетевого кабеля в дом) или в качестве WiFi-ретранслятора.

Продажи Lyra Voice начнутся в течение нескольких недель, стоимость устройства составит около $220.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года американская компания Apple прекратила продажи WiFi маршрутизаторов AirPort Extreme и AirPort Time Capsule, которые стали последними моделями устройств этого типа компании.

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